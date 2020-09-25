Hakan Çalhanoğlu 2 gol attı 1 asist yaptı Milan'ı play-off'a taşıdı
UEFA Avrupa Ligi'nde Milan, konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup ederek tur aldı. İtalya'daki gecenin yıldızı 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Hakan Çalhanoğlu oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Milan, evinde Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etti.
Adını play-off yazdıran İtalyan ekibinde goller Hakan Çalhanoğlu 16', 50' ve 32. Lorenzo Colombo'dan geldi. Konuk ekibin gollerini ise 15' Kasper Junker 55. dakikada Jens Hauge kaydetti.
Milan'ın play-off turundaki rakibi Beşiktaş'ı penaltılarla kupa dışına iten Rio Ave oldu.