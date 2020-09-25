Kahramanmaraş'ta Kur'an kursunda çocuğa şiddet iddiası
KAHRAMANMARAŞ Elbistan’daki Bedirefendi Kur’an kursunda bir şahsın kemerle çocuklara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, küçük yaşta bir çocuğun kemerle dövüldüğü görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP’li vekil Ali Öztunç, "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi" diyerek çocuğa kemerle şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan; söz konusu görüntüler, sosyal medyada da büyük tepki çekti.