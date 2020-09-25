Halil Sezai için bu görüntüyle tahliye istendi

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

Sezai'nin avukatlarının iddiasına göre olayın seyrini değiştirecek yeni görüntüler mahkemeye sunuldu. Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. İddiaya göre baltalı görüntü Halil Sezai'nin bahçesinde, darp olayının ardından kaydedildi.

Halil Sezai'nin avukatı Ahmet Gürel tarafından yapılan tutukluluk itirazına yönelik dilekçede şu ifadeler dikkat çekti:

Gözlük ipiyle boğarak öldürmeye teşebbüs

Müşteki, müvekkilin tutuklanmasını ve hatta ağır cezalandırılmasını ve tutuklanmasını sağlamak için ifadesinde gerçek olmayan birçok şeyi ileri sürmüştür. Kafasına ve vücuduna odunla vurulduğu iddiası bunun bir sonucudur. İfadesinde müvekkilin, kendisini gözlük ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığını ileri sürmüştür.

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Müşteki, müvekkilin tutuklanmasını ve hatta ağır cezalandırılmasını ve tutuklanmasını sağlamak için ifadesinde gerçek olmayan birçok şeyi ileri sürmüştür. Kafasına ve vücuduna odunla vurulduğu iddiası bunun bir sonucudur. İfadesinde müvekkilin, kendisini gözlük ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığını ileri sürmüştür.

Müşteki kendini mağdur gibi göstermekle beraber oğlu ve kendisinin akşam vakti elinde balta ile Aytaç Ağırlar’ın evinin önünde beklediği resmi dilekçemiz ekinde sunuyoruz."