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Antalya'da dev hortum paniği sahile 200 metre mesafede meydana geldi

ANTALYA'da meydana gelen hortum ürküttü. Kıyıdan 200 metre uzaklıkta çıkan hortum, 15 dakika boyunca gözle görüldü. Korku dolu anlar kameraya işte böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı. Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi. Devasa hortumu görenler hemen cep telefonlarına sarıldı.

İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu. Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

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