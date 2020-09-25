Bursa'da asansörde taciz: Önce yüzüne dokundu sonra kalçasını elledi

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.’den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren sapık, birlikte asansöre binince tacize başladı.

L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti.

Bu kez de şüpheli, L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.