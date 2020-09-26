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MEDYA

Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 1. bölümüyle 28 Eylül 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Uyanış Büyük Selçuklu 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk bölümünde neler yaşanacak? Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

TRT ekranlarında büyük beğeni toplayan; Filinta, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi tarihi dizilere bir güçlü yapım daha ekleniyor. Yeni yayın dönemine çok ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1, büyük yapımlarından Selçuklu İmparatorluğu’nu anlatacak 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi şimdiden dikkatleri üstüne topladı.

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