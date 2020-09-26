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Polisler tarafından darp edildiğini öne süren Rambo Okan'ın iddiası yalan çıktı

Polis tarafından darp edildiğini iddia ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Rambo Okan lakaplı O.G. "Suç uydurma" suçundan gözaltına alındı.

Kadıköy’de 25 Eylül’de Rambo Okan lakabı ile tanınan O.G.(53) isimli şahsın sosyal medya hesaplarından Kadıköy ilçesi Boğa Meydanı’nda polisler tarafından darp edildiği şeklinde video paylaşımları yapması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bahse konu olayla ilgili elde edilen kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, O.G. isimli şahsın saat: 17.51 sıralarında Boğa Meydanı’nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin yanına gelerek konuştuğu, görevlilerle video çektiği, sonrasında ise yürüyerek uzaklaştığı ve herhangi bir darp olayının yaşanmadığının görüldü.

Darp iddiasıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi için O.G.’ye ulaşan polisler, şahsı Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürerek doktor raporu aldı ve alınan raporda herhangi bir darp izine rastlanmadığı tespit edildi. Polisler tarafından darp edildiği şeklinde gerçeğe uymayan beyanda bulunan şüpheli O.G., “Kasten Yaralama” ve “Suç Uydurma” suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

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