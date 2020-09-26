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Hercai 41. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 41. yeni bölümüyle 2 Ekim 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 2 Ekim 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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