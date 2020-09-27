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Otoyol magandası yakalandı cezası kesildi

ANTALYA 'da otoyol emniyet şeridine lüks otomobilini park ettikten sonra portatif sandalyeye oturarak tabancayla havaya ateş eden maganda yakalandı. Şahsa 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve Döşemealtı ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kızıllı bölgesinde çekilen bir görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.

07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park edip kapılarını açan 29 yaşındaki H.U, yanında getirdiği portatif sandalyeye oturarak belinden kuru sıkı tabancasını çıkarıp havaya 6 el ateş etti. Bu sırada aracın tavanı kapanırken tavana asılı Türk bayrağı görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada müzik eşliğinde paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren jandarma, H.U.'nun olduğu bölgeye geldi. Jandarmayı karşısında gören H.U., tabancayı otluk alana attı. Jandarma tabancayı bularak, H.U'ya 'Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Kanunu'na muhalefetten bin 294 TL idari para cezası uyguladı.

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