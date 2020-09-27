Ermenistan sivilleri vurdu! Anadolu Ajansı ekibi ölümden döndü
ERMENİS'tan Azerbaycan'ın sivil bölgelerini hedef aldı. Ermeni saldırısında Anadolu Ajansı ekibi ölümden döndü. İşte o anlar...
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Bölgede görev yapan Anadolu Ajansı ekibi saldırıdan son anda kurtuldu.