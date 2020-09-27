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DÜNYA

Azerbaycan'dan ilk görüntü! Ermeni hedefleri işte böyle vuruldu 6 köy işgalden kurtarıldı 10 Ermeni öldü

AZERBAYCAN ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi. 6 köy Ermeni işgalinden kurtarılırken, 10'dan fazla Ermeni askeri öldürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı,  Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı. 

Ermenistan saldırganlığına yönelik operasyonlarda 10'dan fazla Ermeni askerinin öldürüldüğü de bildirildi. 

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