Hanife Gürdal bu defa dağınık yataktan video paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Zuhal Topal'ın evlilik programlarında eş aramasıyla tanınan ardından sosyal medyada tesettürden çıkarak kapalılıktan vazgeçtiğini duyurmasıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu. Hanife geçtiğimiz günlerde "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" diyerek geçtiğimiz hafta 9 aylık eşinden tek celsede boşanmıştı.



Ani bir kararla bitirdiği evliliğine ikinci şansı veren Hanife Gürdal, nikah gününde yaptırdığı çekimlerden birini paylaşarak "Kararlarımı sorgulamayın lütfen" notunu düştüğü paylaşımın ardından olay olan bir video paylaştı.



Gürdal daha sonra da Bengü'nün Günaydın şarkısıyla yatağından bir paylaşım yaptı. İnstagram hikayesinden paylaştığı videodaki "Uyanıp gündüze gülerek diyebilmekmiş günaydın hele bi’ yanıma uzanıp uyu da, uzaklar olur yakın" şarkısını paylaşması takipçilerini sevindirdi.