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DÜNYA

Azerbaycan'da Ermeni ateşi altındaki köyden dünyaya çağrı

AZERBAYCAN’da Ermenistan’ın ateşi altında kalan Terter’in Kapanlı köyü sakinleri yaşadıklarını tüm dünyanın görmesini bekliyor.

Azerbaycan’da Ermenistan’ın ateşi altında kalan Terter’in Kapanlı köyü sakinleri yaşadıklarını tüm dünyanın görmesini bekliyor. Ermenilerin saldırılarından zarar gören Terter’in Kapanlı köyü sakinleri  AA muhabirine yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İsrail Hacıyev, sık sık Ermenilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, Ermeni ordusunun Azerbaycan yerleşim yerlerine ağır silahlarla ateş ettiklerini dile getirdi. Hacıyev, "Kadınlar, yaşlılar, çocuklar hepsi evlerini terk ediyorlar." diye konuştu.  

Köy halkından İbrahim Zamin, Ermenilerin saldırıları sonucu kadın, çocuk, ihtiyar, genç herkesin evlerini terk ederek sokakta kaldıklarını kaydetti.

Ermenilerin ateşi altında eziyet çektiklerini vurgulayan Zamin, Azerbaycan halkı olarak Ermeniler gibi "kin taşıyan bir millet" olmadıklarını ve düşmanlık istemediklerini söyledi.

Zamin, "Bütün dünya işitsin. Bu Ermenilere karşı bir önlem alsınlar. Bu kadar azaba, eziyete katlanılmaz. Bütün dünya nereye bakıyor." şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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