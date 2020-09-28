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Burak Özçivit eşi ve oğluyla ev halini paylaştı! Dikkat çeken detay

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu Karan ile trambolinin üzerinde zıplarken çekilen videosunu yayınladı. Özçivit, paylaşımına "Bizim evin halleri" notunu düştü.

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Instagram hesabına zaman zaman aile pozlarını ekleyen ikiliden Özçivit, bu kez eşi ve oğlu ile çekilen eğlenceli bir videoyu yayınladı.

Özçivit, ailesiyle birlikte trambolinin üzerinde zıplarken görülüyor. Burak Özçivit, o anları "Bizim evin halleri" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabına ekledi. Fahriye Evcen de aynı videoyu kendi sayfasında yayınlayarak, altına "Mutluluk" notunu düştü.

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