Ermenistan'a ait hedeflerin vurulma anı! Yeni görüntüler çıktı
AZERBAYCAN ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntü yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntü yayınladı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve 6 köyü işgalden kurtarmıştı.
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.
Azerbaycan Ordusu tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:
Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu
Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu
Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu
Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumluHarutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu
Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu
Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumluGalstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumluTrosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu
Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu
Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu
Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumluSahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu
Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu
Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu
Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu