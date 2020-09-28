Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbiyi değerlendirdi.

Dilmen, "Tecrübeli oyunculardan kurulu iki takımın maçını izledik. Kaliteli bir maç olmadı. Kaleciler, özellikle Altay, kritik kurtarışlar yaptı. Galatasaray, 3. bölgeye geldiğinde daha etkili şutlar attı. 'Aman kaçırdı elinden falan' oldu. Galatasaray savunmasına baktığımızda Fenerbahçe, hücum hattına elini kolunu sallayarak geldi. Sosa ve Ozan etkili işler yaptı, Gustavo da takımın en iyi oyuncusuydu.

"İki maç birden oynandı"

İki maç birden oynandı. Bir tanesi Fenerbahçe'nin 70 dakika boyunca oynadığı oyun ve Fatih Hoca'nın da 70 dakika boyunca müdahale etmemesini gördüm. Kaldı ki; Arda da maçın ikinci yarısında fena da değildi. Hamleyi yapmadan önceki ve hamleyi yaptıktan sonraki Galatasaray ile hamleyi yaptıktan önceki ve sonraki Fenerbahçe arasında bir fark doğdu.

"Maç Galatasaray'a geldi"

Oyunun uzatma dakikalarında maç Galatasaray'a geldi. Son 5 dakika Galatasaray takımı 1-0 maçı bitirebilecek kadar oyunu ceza sahasına yıktı. Sistemlerin, matematiklerin önemi var. Terim, son değişikliklerden sonraki takımının hücumunu izlesin, bir de ilk 70 dakikayı izleyelim. Erol Bulut'un da taca giden topu koşarak alıp, hemen başlatmak için vermesi zaten antrenörün kazanmaya geldiğini gösteriyor. Kadrosu da onu gösteriyor" ifadelerini kullandı.