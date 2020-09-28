BIST 1.129
DOLAR 7,74
EURO 9,00
ALTIN 463,07
SPOR

Beyaz TV'de Acun Ilıcalı Ahmet Çakar kapışması: Hocama hiç yakışmadı

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, derbiyi statta izleyen Acun Ilıcalı'yı "Ne sıfatla orada?" diyerek eleştirdi. Acun Ilıca ise Ahmet Çakar'a yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından eski hakem Ahmet Çakar ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasında canlı yayında gergin anlar yaşandı.

"Acun hangi statüden maça giriyor?”
Ahmet Çakar, derbiyi stattan takip eden Acun Ilıcalı ile ilgili “Acun benim arkadaşım maça girsin de TFF’ye soruyorum; Acun hangi statüden maça giriyor?” ifadesini kullandı.

''Hiç yakışmadı"
Ahmet Çakar'ın bu sözleri üzerine canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, "Burada çok önemli bir konu var. Şu anda orada yorumcu olarak durduğu bir yerde Ahmet Hocam'a böyle bir protokolü hiç araştırmayıp yayının ortasında 'Acun ne sıfatla orada duruyor' beni hedef göstermesi benim Ahmet Hocam'a, değerli hocama hiç yakışmadı. Fenerbahçe için ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum, başkanımızın da takdiridir beni davet etti." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: YPG ayrı bir devlet kuruyor ama Erdoğan hiç ses çıkarmıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev imzaladı! Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
İstanbul'da çocukları dilendiren çete çökertildi: 68 çocuk kurtarıldı
İlham Aliyev ve Emmanuel Macron, cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Gaziantep Valisi Davut Gül'den imalı paylaşım: 340 bin SGK’lı yok
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arnavutköy’det tıklım tıklım yolculuk! Pes dedirten görüntü
Ermenistan'a ait hedeflerin vurulma anı! Yeni görüntüler çıktı
Özgün Uğurlu kiminle evli eşi ve oğlu Ediz kimdir?
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumu
Ermenistan neden saldırıyor? İşte perde arkası
Özgün kimdir kaç yaşında kiminle evli eşi Nida Karaçar kimdir?
Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi
Songül Karlı evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?