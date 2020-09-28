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Afyonkarahisar'da canlı yayına yansıdı: Çığlıkların atıldığı kazada 1 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR'da kamyoneti sollayan otomobil, şarampole yuvarlandı. Anbean canlı yayına yansıyan kazada, çığlık seslerine yürek dayanmadı. Kazada 3 kişi yaralandı, 1 kişi öldü.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, Şuhut ilçesi Çobankaya rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çobankaya köyünden Şuhut istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Ç. idaresindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada Mustafa Ç., Tülin A., Ümmühan A. ve Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve jandarma trafik ekiplerini aramasının ardından olay yerine hava ambulansı sevk edildi. Yaralıları kurtarmak için zamanla yarışan hava ambulansı karayoluna indi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine sevk edildi.

Hastanede hayata veda etti

Yaralılardan durumu ağır olan Ümmühan A. olay yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Korkunç görüntü çığlıklarla son buluyor

Kazanın, yaralılardan biri sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada yaşandığı ortaya çıktı. Görüntüde, araç içerisinde oyun havası çaldığı ve otomobil içerisindekilerin hayli mutlu oldukları görülüyor. Şoför Mustafa Ç.’nin önündeki kamyonu solladıktan sonra bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce bariyerlere çarptığı, ardından aracın devrildiği gözleniyor. Kaza esnasında araç içerisinde yaşanan korku ve panik de görüntülere yansıyor.

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