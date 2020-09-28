İzmir Buca'da tekme tokat dövülen kadın şikayetçi olmadı

Kadına şiddet olayının bir yenisi İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtindeki Forbes Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kadın, erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Çiftin bir arkadaşları ise erkeğe engel olmak istedi ancak başaramadı.

Dayak olayı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken; kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.