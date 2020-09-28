İstanbul Beykoz'da komşular arasında kavga

İSTANBUL Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın, neye uğradığını şaşırdı.

Saldırı anı kamerada

Gülbahar Ceviz, bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs, elindeki sopa ile önce kadına daha sonra da oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.