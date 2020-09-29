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FENERBAHÇE

Ozan Tufan Rojin Haspolat ile nişanlandı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile nişanlandı. Ali Koç çiftin kurdelesini keserken, sportif direktör Emre Belözoğlu da çifti yalnız bırakmadı.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de Galatasaray maçında göstgerdiği performansla herkesin takdirini kazanan Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı.

Evde sade bir törenle nişanlanan Ozan Tufan’ın kurdelesini Fenerbahçe başkanı Ali Koç kesti. Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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