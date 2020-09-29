İstanbul'da süper hücre oluştu dolu yağışı herkesi şoke etti

Marmara üzerinde oluşan süper hücre kentin üzerine gelince her yer kapkara oldu. Ardından da gökyüzünden buzul taneleri düşmeye başladı. Bu dolu yağışı geçtiğimiz yıllarda büyük hasar yaratan dolu yağışına benziyordu. Tek fark o yağışta şiddetli fırtınanın hasarı artırması olmuştu.

Dolu yağışı kısa sürede sokaklarda buzul tabaları oluşturdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araç sahiplerini de alarma geçirdi. Kilimi battaniyeyi kapan aracının üstüne kapatmaya koştu. İşte herkesin konuştuğu dolu yağışının en çarpıcı görüntüleri...