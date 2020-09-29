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İstanbul'da süper hücre oluştu dolu yağışı herkesi şoke etti

İSTANBUL'da önce hava kapkara oldu hemen ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan dolu felaketini andıran yağış herkesi korkuttu. İşte sosyal medyada herkesin konuştuğu görüntüler.

Marmara üzerinde oluşan süper hücre kentin üzerine gelince her yer kapkara oldu. Ardından da gökyüzünden buzul taneleri düşmeye başladı. Bu dolu yağışı geçtiğimiz yıllarda büyük hasar yaratan dolu yağışına benziyordu. Tek fark o yağışta şiddetli fırtınanın hasarı artırması olmuştu. 

Dolu yağışı kısa sürede sokaklarda buzul tabaları oluşturdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı araç sahiplerini de alarma geçirdi. Kilimi battaniyeyi kapan aracının üstüne kapatmaya koştu. İşte herkesin konuştuğu dolu yağışının en çarpıcı görüntüleri... 

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