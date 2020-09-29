BIST 1.128
DOLAR 7,83
EURO 9,16
ALTIN 475,25
GÜNCEL

İstanbul'u sağanak yağış ve dolu vurdu! Pazar yerini sel götürdü

ARNAVUTKÖY'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. 

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu! Bu kişilere ücretsiz internet verilecek
Rakibine tükürdü iddiası! Ozan Kabak'a 6 maç ceza geliyor
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki: Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor
Bakan Albayrak'a dolar sorusu! Benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum
Kocaeli'de özel hastanenin yaptığına bak! Önünde can çekişen adamın yüzüne bakmadılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
BBC sunucusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı perişan etti
Ataşehir D-100'de "Örümcek Adam" sürprizi
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Ece Üner Kim Kardashian yorumuyla olay oldu! Ermenistan kavgası
Seda Sayan 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi! İşte o anlar
Masumlar Apartmanı kitap özeti yazarı kimdir?
Ermenistan ordusuna ait tankların imha anı
29 Ekim tatili 4 gün olur mu 28 Ekim öğleden sonra tatil mi?