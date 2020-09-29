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Bursa’da eşini sokak ortasında böyle vurdu

BURSA’da, alkollü olduğu öne sürülen İrfan G. (60), eşi Tülin G.’ye (55) sokak ortasında tabancayla 3 el ateş etti. Eşini ağır yaralayan İrfan G., silahı tutukluk yapınca kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan İrfan G.’nin eşini vurduğu an, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü İrfan Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası İrfan Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü İrfan Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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