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Kayserisporlu Pedro Henrique'den örnek davranış

Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sokaktaki vatandaşa yardım eli uzattı. Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım etti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un başarılı futbolcusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor.

Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Pedro Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi. Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım eli uzattı.

Çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti götürdü. Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren Brezilyalı futbolcu, yaptığı iyiliğin verdiği mutluluk ile yeniden aracına binerek evine gitti.

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