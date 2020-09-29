Bilecik'teki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri dehşete düşürdü

BİLECİK Aşağıköy mezarlık mevkiinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, 11 AAT 081 plakalı otomobiliyle evin önüne gelip park etmeye çalışan Yunus Bulut'a (28) aracından inerek evine gittiği sırada yanına yaklaşan 34 plakalı bir otomobilde sürücünün yanında oturan bir kişi tarafından araç seyir halindeyken 7 el ateş edilmişti. Mermilerden biri şahsın yüzüne isabet ederken; Yunus Bulut ağır yaralanmıştı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Eskişehir Tıp Fakültesine sevk edildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları halen devam ederken; polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay, Bulut'un evinin önünde bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobiliyle evinin önüne yanaşan Bulut'un arkasından hemen bir otomobilin geldiği görülüyor. Otomobil, yolun sonunda dönüş yaparken; o esnada aracından inen Bulut'a diğer araçtan bir şahsın camı açarak ateş ettiği görülüyor.