Yüz yılı aşan sorun: Dağlık Karabağ

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından dünyaya miras kalan en büyük ihtilaflardan biri olan Dağlık Karabağ sorunu, 30 yıl sonra yeniden Güney Kafkasya'da kanlı çatışmalara sahne oluyor. Pazar sabah erken saatlerinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında başlayan çatışmalarda karşılıklı kayıplar verilirken, her iki ülke de yeni haftaya seferberlik ve sıkı yönetim kararlarıyla başladı. Bölgede geniş çaplı bir savaş tehlikesini beraberinde getiren çatışmalar aynı zamanda yaklaşık 30 yıldır donmuş bir şekilde bekleyen ve çözümsüz kalan Dağlık Karabağ sorununun da yeniden dünyanın gündemine gelmesi anlamına geliyor.

Bölgede devam eden çatışmalar, iki ülke arasında yaşanan gergin açıklamalar, Türkiye'nin konumu ve çözüm önerileri...A'dan Z'ye Dağlık Karabağ sorunu, öncesi ve sonrası... Karabağ neden sorun oldu? Ermenistan işgali ve sonrası... Hocalı Katliamı neden uluslararası kamuoyu tarafından tanınmıyor? İşte tüm yönleriyle Karabağ sorunu!