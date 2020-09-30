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DÜNYA

Ermeni askerinin ağladığı anlar kamerada

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanan iki ülke arasındaki gerginlik çatışmaya döndü. Azerbaycan saldırısı altında kalan Ermeni askerinin ağladığı anlar ise sosyal medyaya düştü.

Ermenistan'ın Karabağ işgaline yönelik uluslararası arenada tepkiler sürerken Azerbaycan'ın askeri harekatına ilişkin sosyal medyaya düşen bir görüntü Ermenistan cephesinde yaşananları gözler önüne serdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıyla başlayan gerginlik yerini çatışmaya bıraktı. Azerbaycan, sınır boyunca Ermenistan'a ağır kayıplar verdirirken Ermenistan ordusunda kaçanlar için 'vur' emri verildi.

Ermeni askerinin çığlığı: "Bizi yalnız bıraktılar"

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının ardından Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin ağlayarak, "Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.

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