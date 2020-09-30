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CHP

Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun kağıtları için yeni sözler

Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kahvedeki oyun kağıtları' için yeni sözler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu

Cumhuriyet lideri Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde yasaklanan oyunlar için, "Her oyunda yeni kağıt verilsin" önerisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, hükümeti pandemi döneminde kahvehane esnafına sahip çıkmamakla suçladı.

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