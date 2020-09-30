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Eric Dier tuvalet molası verdi Mourinho arkasından koştu

Chelsea'yi penaltılarda 5-4 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda tur atlayan Tottenham'da tuhaf olaylar yaşandı. Jose Mourinho tuvalete giden Eric Dier'ın peşinden soyunma odasına indi. 3 dakika sonra gelen gol turu getirdi.

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Eric Dier, bitime 15 dakika kala aniden çıkış tüneline doğru koşarak soyunma odasına yöneldi.

İzleyenler İngiliz futbolcunun oyundan çıktığını düşünürken, teknik direktör Jose Mourinho’nun Dier’in peşinden koşması kafaları karıştırdı.

Dier’ın koşusunun nedeni maçın ardından ortaya çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, tuvalete yetişmek için soyunma odasına koştuğunu açıkladı.

Yıldız oyuncu maçın ardından takım arkadaşı Eric Lamela'nın "maçın oyuncusu ödülü"nü soyunma odasında klozetin üzerine koyarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Mourinho ise maç takviminden şikayetçiydi. Portekizli teknik adam, 48 saatte 2 maça çıkan oyuncularının tuvalete gitmek için zaman bulamadıklarını söyledi.

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