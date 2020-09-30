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Deniz Çakır Kim Kardashian için Ece Üner'e neden saldırdı?

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya yönelik tweetlerine verdiği tepkiyle gündem oldu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrasında bildiğiniz gibi iki ülke karşı karşıya geldi. CHP'li Ünal Çeviköz, "Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderdi" açıklamasından sonra Kim Kardashian da Ermenistan'ı destekleyen bir twit attı. Show Ana Haber spikeri Ece Üner, Kardashian'ın haksız mesajına tepki gösterdi. İşte bu tepki sosyal medyada olay oldu. Bir çok kişi Ece Üner'in yaptığı açıklamayı desteklerken, sanatçı Deniz Çakır garip bir açıklama ile bu acıklamayı avam bulduğunu söyledi.

Ece Üner Ermeni saldırısı karşısında tepkisiz kalan Deniz Çakır'a cevap verince tepkiler çığ gibi büyüdü. Sanatçı Alişan'dan Üner'e destek geldi. Hadi Özışık Perde Arkası'nda Ece Üner'in haklı olduğunu söyledi ve Deniz Çakıra deyim yerindeyse ateş püskürdü.

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