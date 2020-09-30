Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike!

Son dönemde Türk takımlarının Avrupa'da sık sık başarısız olması bir büyük sorunu da beraberinde getirdi.Bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden üst üste elenmesi, Alanyaspor'un Rosenborg ile oynadığı karşılaşmada veda etmesi sonucu play-off turunda Hajduk Split'i 2-0'la geçen Galatasaray kalmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı. Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı. Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasından sonra Türkiye, 12. sıraya geriledi. Bu durumda Süper Lig Şampiyonu dahi eleme olmadan Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak.