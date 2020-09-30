Koronavirüs bu köye giremedi, işte nedeni!

Dünyayı saran koronavirüs salgını, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'ne giremedi. Muhtar İbrahim Kara'nın, alışverişi sıraya koyup, çocukların dahi maskesiz dışarı çıkmasına izin vermediği 85 kişinin yaşadığı 10 haneli mahallede koronavirüs vakası görülmedi. Bu mahallede virüsün görülmemesinin en önemli nedeni ise kurallara tam uygun hareket edilmesi. Mahalle muhtarının bunda payı büyük.