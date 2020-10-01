Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Teknik Direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi Cisse'yi İstanbul'a davet etti.

Saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen 35 yaşındaki Senegalli golcü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır" açıklamasını yaptı.