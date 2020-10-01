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DÜNYA

Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü canından oldu

RUSYA'da kamyonet sürücüsü dikkatsizliğe kurban gitti. Damperi açık ilerleyen kamyonet üst geçidi devirince korkunç kaza vuku buldu. Sürücü, şoför mahaline düşen beton parçaları altında ezilerek öldü.

İhlas Haber Ajansı

Ekaterinburg şehrinin Çelyabinsk yönündeki yan yolda bulunan bir şantiyeye yük boşaltan kamyon şoförü, damperi kapatmayı unuttu. Ana yola kadar bu şekilde gelen ve hızlanan sürücü, üst geçidi açık damperle devirdi. Kamyonun ön kısmı tamamen ezilirken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu kamyon sürücüsünün olay yerinde ezilerek hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazadan sonra Çelyabinsk-Ekaterinburg, M-5 karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol trafiğe açılırken Ekaterinburg Soruşturma Ofisi tarafından yapılan açıklamada, üst geçitte hiçbir yayanın olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

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