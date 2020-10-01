Kuruluş Osman yayın tarihi açıklandı! 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla ekrana dönmek için gün sayıyor. Usta oyuncular Cüneyt Arkın, Seçkin Ödemir, Erkan Avcı ve Tamer Yiğit'i kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezonundan çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

7 Ekim Çarşamba akşamı seyircilerin beğenisine çıkacak olan Kuruluş Osman'ın 28. bölüm 2. fragmanına nefes kesen savaş sahneleri damga vurdu.