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MEDYA

Azerin'den CNN Türk'e ayar: Azerbaycan Türküyüm!

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan sanatçı Azerin, kendisinin Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına tepki gösterdi.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında bu hafta, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar konuşuldu.

Ahmet Hakan'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile bilinen Azerin oldu.

Programa video konferans yöntemi ile katılan Azerin'in kendisini Azeri sanatçı olarak tanıtan CNN Türk'e verdiği tarihi ayar ise sosyal medyada gündem oldu. 

Ekranda Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına tepki gösteren Azerin, "İsmimin altında Azeri Sanatçı diye bir yazı gördüm. Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Bana Azerbaycanlı diyebilirsiniz. Ama Azeri demeyin bana!" dedi.

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