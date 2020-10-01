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Yok artık! İstanbul'da karantinadaki halk otobüsü şoförü otobüs kullanırken yakalandı

BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 'yok artık' dedirten bir olay yaşandı. Temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, direksiyon başında yolcu taşırken yakalandı.

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı. Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Bunun üzerine otobüsteki yolcuları indiren ve başka otobüse bindirerek gönderen ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydeniz'i ambulansla hastaneye götürdü. Özel Halk Otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

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