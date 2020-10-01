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Şehrazat ve Acun arasındaki telif kapışması büyüyor!

Acun Ilıcalı ile beste ve söz yazarı Şehrazat arasındaki telif polemiği büyüyor.

Acun'un, "Bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz" açıklamasına yanıt veren Şehrazat, "Birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma'' dedi. Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın aldığı gündeme geldi. Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.

"Hah yeme"
Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.

"Bence sus konuşma"
Cevabımızı mahkemede vereceğiz diyen Acun'a yanıt veren Şehrazat, ''Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralıkta göreceğiz. Zaten mahkemeliyiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma'' diye yanıt verdi.

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