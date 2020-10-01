BIST 1.155
DOLAR 7,73
EURO 9,08
ALTIN 472,86
POLİTİKA

Erdoğan: Haydut Ermenistan'a destek verenleri ikaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.'' dedi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz."

Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.

Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü Japon şef Taku Sekine cinsel saldırı iddiaları üzerine intihar etti
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'sosyal medya yasası' açıklaması
Fenerbahçe Cisse transferini Gülen Gözler'in Vecihi karakteriyle tanıttı
Macaristan'da Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu
Davutoğlu'ndan Bakan Koca'ya vaka sayısı tepkisi: Aklımızla dalga geçmeyin
Hakkari'de öldürüldüler! O teröristler 4 askerin şehit olduğu saldırıların failleri çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eskişehir'de ilginç olay! Ehliyetsiz sürücü cezaya kızıp motosikletini yaktı
Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti
65 yaş üstü seyahat yasağı var mı yasak saatleri kaç?
Yağmur Sarnıç'tan bomba Emre Aşık iddiası! 'Aysun Kayacı da biliyor'
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Yaralılar var
Ece Üner nereli evli mi boşandı mı kızı Güneş kimdir?
İstanbul'da akıl almaz görüntü! İki küçük çocuk çatıda oyun oynadı yürekler ağızlara geldi
Ece Üner kimdir kaç yaşında eşi Deniz Bayramoğlu biyografisi