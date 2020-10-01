Erdoğan: Haydut Ermenistan'a destek verenleri ikaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz."

Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.

Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."