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Maske takmadığı için ceza kesen polise beddua etti

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Alp Ü.'ye para cezası uyguladı. Kimliği yanında olmadığı için polis merkezine götürülmek istenen Alp Ü., polis memuruna "Hastayım ben neden polis merkezine götürüyorsunuz? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin" dedi.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polisler maske takmayan Alp Ü.'yü durdurdu.

Hastanede fizik tedaviden çıktığını söyleyen Alp Ü., polislerle tartıştı. Alp Ü., kimlik isteyen polislere "Kimliğim yanımda yok, kimlik numaramı bilmiyorum” dedi. Alp Ü., polisin kendisini karakola davet etmesi üzerine “Başka zaman gideriz” yanıtı verdi.

Sağlık sorunu olduğunu söyleyen Alp Ü. Polislere, "Hastayım, neden polis merkezine götürüyorsunuz beni? Sen hastalıktan anlamıyor musun? Allah senin başına da versin o zaman” diye çıkıştı.

Çantasından çıkardığı maskeyi takarak telefonla eşini arayıp, kimlik numarasını öğrenen Alp Ü.’ye 392 TL para cezası uygulandı. Cezaya itiraz eden Alp Ü., maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatan polislere, “Zehir mi saçıyoruz” yanıtı verdi.

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