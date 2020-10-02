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DÜNYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü. Çatışma hattında bulunan CNN Türk ekibi, o anları görüntüledi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürürken; olay yerinde bulunan CNN Türk Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu, "İHA'nın vurulma anında ve düşüş anında iki patlama meydana geldiği görülüyor. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan mevzilerine yönelik atışları devam ediyor. Ermenistan mevzilerinden de Azerbaycan bölgesine atışlar sürüyor. İki ülke de İHA'larla mevzilere ait noktaları belirlemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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