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Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimindeki Vali'ye esnaftan güldüren sözler

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.

Demirören Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimine çıktı. Esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet eden Coşkun, tedbirlere uyulmasını istedi.

Vali Coşkun bir esnafa, "Pandemi tedbirlerine uyabiliyor muyuz?" diye sordu. Esnaf ise "Ben şahsen uyuyorum da burada esnaf olduğum için bazılarını görüyorum. Bana yetki verseniz gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Ömer Faruk Coşkun, esnafa, gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarması gerektiğini söyledi.

Kurallara uyuluyor

Denetimler sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Coşkun, vatandaşların çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirterek, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda bütün Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bizler, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız ve diğer ilgili kurumlarımız sahada işletmelerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret ederek pandemi döneminde almış oldukları tedbirleri yerinde görmeye çalışıyoruz. İşletmelerimiz, esnafımız mümkün olduğunca bakanlığımızın belirlemiş olduğu tedbirlere uymaya çalışıyorlar ve onlardan aldığımız bilgilere göre de vatandaşlarımızın genelde bu konuda duyarlı olduklarını, alışverişe geldikleri zaman mutlaka hassasiyet gösterdiklerini söylüyorlar. Biz de tabii bunları duymaktan memnun olduk" diye konuştu.

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