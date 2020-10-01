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AYM yeniden yapılandırılmalı mı?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çıkışı TV100'de tartışıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesinin (AYM) yapısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da AYM'nin kararlarından rahatsız olduğunu ve bu konudaki sözlerinin düşünülmesi gerektiğini ifade eden Hadi Özışık, Soylu'nun bu konuda dertli olduğunu söyledi.

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