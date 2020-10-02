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MEDYA

Doğduğun Ev Kaderindir'de skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

TV8'in yeni sezonuyla ekranlara dönen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de ilginç bir hataya imza atıldı.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştıkları 'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finalinde 'Zeynep' karakterine can veren Demet Özdemir mezuniyet konuşmasında, "Abim 13 yaşında bakımsızlıktan can verdi." ifadeleriyle ekran başındakilere duygusal anlar yaşatmıştı.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yaşanan devamsızlık hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

13. bölümde 'Zeynep' karakteri abisinin mezarını ziyarete gittiğinde mezar taşında yazan ölüm tarihi kafa karışıklığına sebep oldu.

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