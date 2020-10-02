Milli Savunma Bakanlığı’ndan 'Bil Oğlum' türkülü paylaşım! Azerbaycan'a tam destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda bestesini Esat Kabaklı’nın yaptığı 'Bil Oğlum' türküsünün sözleri yer aldı. Ayrıca Türkiye Azerbaycan Ortak Tatbikatının görüntüleri de yer alan paylaşımda türkünün, “Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum, Dostun Kim Düşmanın Kim Sez Oğlum, Tarihini Şerefinle Yaz Oğlum” dizelerine yer verildi.