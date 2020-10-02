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Alkollü turist, önce ATM'yi sonra sokak köpeğini tekmeledi

ANTALYA'da, alkollü Rus turist, kredi kartını ATM'ye kaptırınca sinirlendi. Turistin önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmelediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Olay, dün gece, Muratpaşa ilçesindeki Işıklar Caddesi'nde bankalara ait ATM'lerin bulunduğu bölgede meydana geldi. Elinde alkol şişesi olan ve ayakta durmakta güçlük çeken Rus turist, para çekmek için ATM önüne geldi.

Uzun süre uğraşan turist, kartını ATM'ye kaptırınca yoldan geçen kişiden yardım istedi. Genç yardım etmeyince elindeki şişeden alkol almaya devam eden Rus turist, önce ATM'yi ardından yerde yatan köpeği tekmeledi. Bu anlar, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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