Bodrum'da iğrenç görüntü! Gündüz vakti erkekler hayasızca ilişkiye girdi

BODRUM en güzel koyundan gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek transseksüel ilişkiye giren erkek grubu bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkekler Haremtan Koyu'nda akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Değirmenler mevkisi ve Haremten Koyu’nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.