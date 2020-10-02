Azerbaycanlı sanatçı Azerin muhteşem sesiyle Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Şimdi ben şöyle söyleyeyim; sanatçı da öz ülkesinin vatandaşıdır ve öz üklesinin derdiyle, sevinciyle yaşayan insandır. 30 senedir biz Karabağ'ın derdiyle yaşıyoruz. 27 yıldır Azerbaycan halkı bu meselenin çözümünü istiyordu. İşgal ettikleri topraklarda çocuklarımızı, ihtiyarlarımızı, kadınlarımızı katlettiler. Bunlar, dünyanın gözü önünde olan hadiselerdi. Bunlar evraklarla bütün dünyaya duyuruldu ama maalesef dünya, Azerbaycanlıların, soykırıma uğramasını görmek istemedi" dedi.

Azerin, canlı yayında, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını da seslendirdi.