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Azerbaycan Savunma Bakanlığı işgalden kurtarılan köyleri paylaştı İlham Aliyev müjdelemişti

AZERBAYCAN Ermenistan sıcak çatışmasından yeni görüntüler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan bölgeleri paylaştı. Görüntülerde, bugün kurtarılan Talış Köyü de bulunuyor.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında Azerbaycan, Ermenistan'ı deyim yerindeyse köşeye sıkıştırmış durumda.

Cumhurbaşkanı Aliyev bugün Azerbaycan ordusunun, Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını müjdelemişti.

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